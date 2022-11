Aids, Garibaldi (PD): “Consiglio regionale approva nostro odg per accesso gratuito a PrEP e potenziamento della prevenzione”

Liguria. Il consiglio regionale approva l’ordine del giorno proposto dal Partito Democratico, primo firmatario Luca Garibaldi capogruppo PD Articolo Uno in Regione, che chiede di sviluppare e potenziare le iniziative e le attività di informazione e prevenzione dell’HIV e attivarsi presso il governo per garantire, come avviene in altri Paesi europei, la distribuzione gratuita della PrEP alle categorie maggiormente a rischio di contagio.

Il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi afferma: “In Liguria le persone con infezione da Hiv sono circa 2.500 e ogni anno in Liguria si registrano circa 70 nuovi casi di infezione e nel 2021, la Liguria era al quinto posto per incidenza di nuovi casi. Puntare sulla prevenzione e sull’informazione rimane lo strumento indispensabile per sensibilizzare le persone sulle malattie sessualmente trasmissibili e attuare piani di prevenzione. Spesso c’è poca informazione rispetto alle modalità di prevenzione del contagio, come ad esempio la PrEP, un protocollo terapeutico che praticamente azzera la possibilità di contagio e che in alcuni paesi europei è distribuito gratuitamente alle persone appartenenti alle categorie maggiormente a rischio”.

“Che il consiglio abbia approvato la nostra proposta, di farsi parte attiva presso il governo per garantire la distribuzione gratuita della PrEP, è un segnale importante e un ulteriore passo in avanti verso la prevenzione dell’Hiv, come anche l’esecuzione di test rapidi anonimi e gratuiti”.