Ad Albenga un flash mob contro la violenza sulle donne, Passino: “Un’occasione per riflettere sulla tematica”

Albenga. Nell’ambito delle iniziative per celebrare la giornata mondiale contro il femminicidio l’Asd Ginnastica Ligure Albenga e l’associazione Cosavuoichetilegga hanno inscenato un flash mob per dire basta alla violenza sulle donne e ricordare tutte le vittime.

In questo evento, che ha il patrocinio del comune di Albenga, le ginnaste dagli 8 ai 16 anni hanno voluto mostrare la loro sensibilità verso un fenomeno che solo nel 2022 ha visto la morte di ben 104 donne. Durante il flash mob sono stati letti alcuni brani legati al tema.

Erano presenti per l’amministrazione il vice sindaco Alberto Passino, l’assessore Marta Gaia e la consigliera Martina Isoleri. “Questo evento è un’occasione ulteriore per soffermarci in questo giorno sulla tematica della violenza sulle donne – commenta Passino -. Ringraziamo le associazioni che hanno organizzato il flash mob con l’augurio che cresca tutti i giorni il rispetto verso il mondo femminile. La presenza di queste ginnaste è un bel segnale, anche educativo, nel far crescere la consapevolezza del proprio essere donna e del diritto al rispetto in ogni sua forma”, conclude il vice sindaco.