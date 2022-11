Accorpamento Asl, l’assessore Gratarola: “Nessuna fusione, ma necessità di compensare la carenza di personale”

Liguria. Sull’accorpamento delle Asl dibattito in Consiglio regionale nella seduta di oggi: su questo argomento sono state presentate due interrogazioni: la prima da Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno), e sottoscritta da tutto il gruppo, la seconda da Fabio Tosi (Mov5Stelle) e sottoscritta dal collega del gruppo.

Arboscello ha chiesto alla giunta se nel nuovo Piano sociosanitario sono previsti accorpamenti, in particolare di Asl 1 e Asl 2.

Il consigliere regionale di minoranza ha rilevato che l’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha dichiarato che l’unico modo per risolvere la carenza di personale è unificare il lavoro delle Asl liguri, ma secondo Arboscello una minore autonomia delle Asl locali potrebbe causare una riduzione dei servizi e della loro qualità.

Anche Tosi ha chiesto se è intenzione della Giunta accorpare delle Asl nel prossimo piano socio sanitario. Il consigliere pentastellato ha rilevato che la carenza di organici nel sistema sanitario regionale è un problema comune non solo per la Liguria, ma riguarda tutto il territorio nazionale e ha ricordato che l’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha dichiarato che “l’unico modo per risolvere la carenza di personale è unificare il lavoro delle Asl Liguri”.

L’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola ha assicurato che non ci sono accorpamenti in vista fra Asl 1 e Asl 2 e che non c’è l’intenzione da parte della giunta di fondere aziende sanitarie” ha precisato.

Conferme, invece, sui processi integrativi tra le aziende sanitarie della Liguria nell’ambito dipartimentale proprio per assicurare una copertura dell’assistenza e cura ai cittadini liguri: “E’ in atto da tempo la nascita della cosiddetta “area vasta”, che prevede interazioni funzionali per ottimizzare i sevizi offerti dal Sistema sanitario regionale”.