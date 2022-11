A10, maxi tamponamento e traffico in tilt: un ferito trasportato in ospedale

Liguria. Gravi disagi questa mattina sull’autostrada A10 a causa di un incidente avvenuto nel tratto tra Arenzano e Pra’ in direzione Genova.

Per cause da accertare un camion e due auto si sono scontrati in galleria all’altezza del chilometro 12. Nell’impatto è rimasta ferita una persona, trasportata in codice giallo all’ospedale Evangelico di Voltri per una sospetta frattura agli arti.

Sul tratto interessato si sono formati 5 chilometri di coda a partire da Arenzano. Ai veicoli diretti a Ponente si consiglia di uscire ad Arenzano rientrare in autostrada a Genova Pra’ dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia Ponente Soccorso, vigili del fuoco, polizia stradale e il personale di Autostrade.