Villanova d’Albenga. E’ stata inaugurata questa mattina a Villanova d’Albenga la panchina rossa in ricordo delle martiri trucidate alla foce del Centa e nelle vallate vicine. “E’ simbolo di solidarietà e inclusione dedicato a tutte le donne vittime di violenza“, hanno spiegato gli organizzatori.

Il giornalista Daniele La Corte e il coordinatore della sezione penale del tribunale di Savona Fiorenza Giorgi, presenti all’iniziativa, hanno incontrato i bambini delle scuole (elementari di Villanova e le medie del Don Bosco di Alassio). Hanno partecipato anche i sindaci dei comuni vicini.

Il magistrato Fiorenza Giorgi sottolinea: “Questo Comune si distingue per iniziative rivolte alle fasce deboli. Questa mattina parliamo di diritti con i piccoli. E’ importante sin da bambini avere chiari alcuni concetti come l’uguaglianza, il non fare male agli altri, non essere prepotente ma allo stesso tempo avere la pretesa di essere rispettati“.

“Questa iniziativa – aggiunge Daniele La Corte – si lega ad altre iniziative per ricordare le donne che sono state barbaramente uccise. Il femminicidio oggi è un male che si ripete quotidianamente. Oggi ricordiamo le donne cadute durante il periodo della Resistenza. Il problema è enorme, lo abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Bisogna tenere alta la guardia e farsì che le donne denuncino senza timore, altrimenti la violenza continua ad andare avanti”.