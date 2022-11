Varazze. L’abbraccio immenso di Varazze a don Angel Fernandez Artime conclude la tre giorni ligure del “successore” di Don Bosco.

Una giornata intensa e molto partecipata per salutare il Rettor Maggiore dei Salesiani nel mondo che ha fatto visita alla città dove Don Giovanni Bosco soggiornò per 50 giorni, tra il 1871 e il 1872, per un periodo di malattia e compì anche un miracolo nei confronti di una bambina, restituendole l’uso di un braccino. C’era tutta Varazze oggi per l’importante occasione.

Il mondo dell’Oratorio, cuore pulsante di Varazze, simbolo fondamentale nella formazione dei suoi ragazzi e così caro a chi, tra queste mura, si è formato. Tanto che proprio l’amministrazione comunale ha voluto oggi conferire a questa magnifica istituzione la Cittadinanza Onoraria in segno di riconoscenza, merito e affetto. Una messa solenne nella Collegiata di Sant’Ambrogio. Al termine della funzione, don Angel si è recato nello stesso punto da dove Don Bosco benedì i varazzini, per rinnovare questo gesto. Minuti di infinita commozione.

Don Bosco, per oggi, ha voluto una splendida giornata di sole per suggellare questo sabato che rimarrà bellissimo e indelebile nel cuore di tutti.