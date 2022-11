A Stella la seconda “stazione” di bookcrossing

Stella. A Stella arriva la seconda “stazione” di bookcrossing.

La si può trovare in frazione San Martino dall’area picnic che sarà intitolata – scrivono sulla pagina Facebook del Comune di Stella – “a una persona che ha fatto la storia della frazione e di tutto il paese: Don Giovanni Peluffo”.

La prima, inaugurata a giugno scorso, si trova a Stella San Bernardo.

“Non sempre tutto è da buttare via, alle volte basta poco per dare una seconda vita alle cose”, aveva detto il sindaco Andrea Castellini dell’idea di Alberto Baldi che, nel giro di qualche mese, ha deciso di trasformare convertire a questo uso una vecchia cabina telefonica.

Ormai ha contagiato non solo l’Italia ma anche l’estero l’iniziativa “Metti un libro, prendi un libro” che promuove la lettura e lo scambio dei libri in nome della sostenibilità e della condivisione.