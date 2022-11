A Savona il concerto del Quartetto Wassily: appuntamento nell’oratorio di Nostra Signora di Castello

Savona. Prestigioso concerto promosso dall’ associazione musicale Ensemble Nuove Musiche nell’ambito della decima Edizione del Festival Internazionale di Musica di Savona, domani sera, 11 novembre, alle 21 nell’Oratorio di Nostra Signora di Castello dove si potranno ascoltare le sonorità degli archi del Quartetto Wassily, formazione di grande rilievo, non a caso scelto in residenza presso la prestigiosa istituzione ProQuartet di Parigi.

Dalla Francia, e più precisamente da Lione, Vincent Forestier e Marine Faup-Pelot al violino, Clément Hoareau alla viola e Raphaël Ginzburg al violoncello, ci proporranno un omaggio a Paganini, con l’esecuzione del quartetto N. 3 M.S. 20. Eseguiranno inoltre il Quartettsatz D703 di Franz Schubert e un loro cavallo di battaglia: il Quartetto in Fa magg. di Ravel.

Nato a Lione nel 2012, il Quartetto Wassily è una formazione composta da giovani musicisti che ha già partecipato a numerose fra le più importanti rassegne musicali francesi. Svolge attività concertistica in prestigiose istituzioni, fra cui La Belle Saison, Le vent sur l’arbre, La prieuré de Chirens e i Concerts de Vollore e partecipa ad attività di mediazione interculturale in collaborazione con l’organizzazione Musethica. Parallelamente al Master conseguito nelle classi di musica da camera del Conservatorio Nazionale Superiore di Lione, i musicisti si sono perfezionati presso istituzioni francesi come l’Académie de Villecroze, Musique à Flaine, l’Académie Maurice Ravel.

Residenti presso il ProQuartet di Parigi, hanno potuto avvalersi dei suggerimenti artistici di membri di celebri quartetti quali: Artemis, Danel, Belcea, Ysaÿe, Ébène ed altri. Inoltre, hanno già avuto la possibilità di condividere il palco con artisti rinomati come Anne Gastinel, Dana Ciocarlie, Jean-François Heisser, Marie-Josèphe Jude, Jean-Marc Phillips-Varjabédian, Vincent Segal, Yovan Markovitch.

Nel 2018 il Quartetto vince il premio Tremplin Jeunes Quatuors della Philharmonie di Parigi e il concorso Humanis–Musique au Centre. Dalla stagione 2018-2019 è quartetto residente all’Opera di Lione, nell’ambito della stagione Opéra Underground.

Il concerto di domani sera è in collaborazione con ProQuartet di Parigi.