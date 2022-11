A Pietra Ligure un corso di primo soccorso gratuito: ecco come partecipare

Pietra Ligure. Il 15 novembre prossimo, alle ore 20, presso il Centro Polivalente di Pietra Ligure, avrà luogo la serata di apertura del corso di primo soccorso per aspiranti volontari organizzato annualmente dalla Pubblica Assistenza Pietra Soccorso.

Il corso è articolato in 8 incontri che si svolgeranno il martedì e il giovedì sera. E’ gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza.

“L’emergenza pandemica e la crisi energetica hanno inciso pesantemente sulle risorse di cui l’associazione poteva disporre in epoche precedenti – sottolineano dal consiglio direttivo – con grandi difficoltà continuiamo a garantire un servizio essenziale per la comunità. Investire sulla formazione è sempre stato un caposaldo della nostra politica associativa, traducendosi in investimento sulla professionalità del servizio offerto. Il corso offre l’occasione ai cittadini di apprendere nozioni e tecniche utili nella vita e, al tempo stesso, di conoscere le tante attività cui potrebbero confrontarsi per aiutare il prossimo”.