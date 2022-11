A Loano la Lega elegge il nuovo segretario provinciale: sfida in rosa tra la Foscolo e la Porro

Loano. Sarà il primo, o meglio la prima, segretario (a) provinciale con il nome Lega per Salvini e non Lega Nord: l’appuntamento è per sabato prossimo nella location della Marina di Loano, con il partito di centrodestra riunito nel congresso provinciale con la convocazione dell’assemblea dei militanti chiamata a votare le due candidate in lizza: Sara Foscolo e Cristina Porro, oltre ai dieci componenti del nuovo Consiglio direttivo.

Per la Lega, finalmente, dopo un periodo di commissariamento a livello locale, arriva una nuova “governance” savonese, ritenuta fondamentale per l’organizzazione del movimento e per i prossimi appuntamenti elettorali, in primis le amministrative della prossima primavera.

Passate le elezioni politiche, come promesso dai vertici leghisti, arriverà quindi l’attesa nuova segreteria provinciale. E sarà una sfida tutta al femminile, con due esponenti del ponente savonese, Sara Foscolo di Pietra Ligure e Cristina Porro di Albenga, leghiste “di ferro e di lungo corso…“.

Nelle scorse settimane la Lega aveva provato a presentare una candidatura unitaria, ma alcuni dissidi e correnti interne al movimento hanno reso questa prospettiva impraticabile, arrivando così alla definizione delle due candidate che si contenderanno lo scettro di segretario.

Dopo gli interventi, in primis proprio delle due candidate in campo, i delegati saranno chiamati a votare, indicando nelle due schede anche un nome per la composizione del direttivo provinciale.

“Un momento importante per la Lega e il suo corso a livello provinciale – ha detto Sara Foscolo in vista dell’appuntamento di sabato -. Sicuramente nel mio programma l’obiettivo è recuperare i consensi persi nel nostro territorio, anche per la mancanza di una vera organizzazione locale che ci ha distanziato dai nostri elettori e militanti. Svilupperò un rapporto costante con le sezioni e, inoltre, con le nomine dei componenti della segreteria saranno affidati incarichi specifici e tematici ai singoli membri dello stesso Consiglio direttivo”.

“Fondamentale, inoltre, sanare alcune spaccature e divisioni che si sono verificate negli ultimi tempi, con lo scopo di traguardare una linea politica condivisa e di impatto nella nostra provincia” aggiunge. “E quale che sia l’esito finale per la segreteria sono e sarò sempre a disposizione della Lega”.

Quanto alle prossime elezioni comunali: “Il lavoro intrapreso sul territorio punta a presentare liste di centrodestra nelle realtà che andranno al voto, con una Lega ancora più forte e competitiva grazie alla sua dirigenza e ai suoi iscritti” conclude Foscolo.

“Mi candido su richiesta del mio territorio – evidenzia invece Cristina Porro -. Essendo state convocate le elezioni per la nuova segreteria provinciale abbiamo affrontato una ampia discussione interna nella nostra sezione, che numericamente e come attività di partito ha un peso importante, prima con il ruolo di Rosy Guarnieri e successivamente con gli altri esponenti espressi dal comprensorio ingauno”.

“Albenga conta 35 militanti e abbiamo sempre raggiunto ottimi risultati elettorali, sia per le politiche quanto per le amministrative. La sezione ha quindi ritenuto che fosse giusto tentare la proposta di una candidatura rappresentativa del nostro territorio anche per quanto riguarda la guida provinciale”.

“Spinta e sostenuta da militanti e iscritti dell’albenganese non potevo rifiutare e questa è la scelta che abbiamo preso in vista della prossima segreteria savonese e della sua composizione”.

Rispetto alla mancata candidatura unitaria e alla disputa in corso, di fatto, tra due diverse anime del partito: “Nessuna polemica per la doppia candidatura, anzi resto molto tranquilla e serena” conclude Porro.

LE DUE CANDIDATE:

Sara Foscolo: parlamentare nella passata Legislatura, componente della Commissione Affari Sociali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Nel suo excursus politico ha ricoperto incarichi di consigliere, assessore comunale e vice sindaco, oltre al ruolo di assessore provinciale. Dal 2011 è militante leghista, dal 2017 membro del direttivo provinciale.

Cristina Porro: storica militante ingauna e segretario cittadino dopo la scomparsa di Rosy Guarnieri. Attuale consigliere comunale di minoranza ad Albenga, ruolo ricoperto in diversi mandati amministrativi e in passato anche assessore comunale con deleghe a Bilancio, Polizia Municipale e Tributi.