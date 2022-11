A fine dicembre l’apertura del McDonald’s di Albenga: doppia corsia McDrive, ancora aperte le candidature per 20 posti

Albenga. Ruspe e operai avanti e indietro senza sosta. Impossibile non notarli, complice una struttura che man mano che passano i giorni prende sempre più corpo ed una posizione privilegiata, tra il casello autostradale di Albenga ed il centro città.

Stiamo parlando di McDonald’s che ora è davvero pronto ad aprire in terra ingauna. Come ampiamente annunciato, sorgerà in Regione Cavallo: i lavori procedono spediti e l’inaugurazione avverrà indicativamente intorno a Natale, alla fine del mese di dicembre. Inizialmente si ipotizzava novembre per il taglio del nastro, ma l’attesa si protrae leggermente.

Il locale sarà grande oltre 400 metri quadrati e potrà contare su circa 150 posti a sedere. Troveranno spazio anche i servizi di McDonald’s dedicati all’asporto oltre ai classici McDrive (su doppia corsia) e McCafè.

Notizia nella notizia è legata poi alle previsioni occupazionali: sono ancora aperte le candidature, con 20 posti ancora disponibili per la posizione di “addetto ristorazione-crew”. “Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente”, sono le principali caratteristiche richieste per il ruolo, che si divide tra cucina e sala ristorante.

“In cucina,- come si legge sulla pagina del sito di McDonald’s dedicata, – il ‘crew’ prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione. In sala, il ‘crew’ si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinchè possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti”.

Ecco i requisiti richiesti per la candidatura: “ottime doti relazionali; diploma di scuola media superiore; orientamento al lavoro di squadra; flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative”.