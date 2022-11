Dego. Una grande panchina dove poter ammirare una panorama mozzafiato. È stata inaugurata ieri (27 novembre) a Dego, in località Berri, vicino alla chiesetta di San Giuseppe, dove prima del taglio del nastro è stata celebrata la Santa Messa alla presenza di cittadini, istituzioni e associazioni.

La cerimonia ha riscosso un grande successo, numerosi i curiosi che hanno voluto ammirare da vicino per la prima volta la Big Bench, la numero 273 dell’omonimo progetto nato nel 2010 in Piemonte dall’idea dell’artista americano Chris Bangle e della moglie Catherine. Dopo 12 anni, sono centinaia le panchine giganti e coloratissime sparse per l’Italia e non solo, con l’obiettivo di valorizzare e sostenere le comunità locali, la maggior parte sono state installate in piccoli borghi o zone poco note.

Per il savonese si tratta della terza Big Bench, le altre due si trovano a Roccavignale e Giusvalla.

Per quella di Dego è stato scelto il lilla, colore che rilassante che rappresenta la congiunzione tra corpo e mente, tra razionalità ed emotività, oltre che il piacere. Guardandolo, infatti, trasmette una sensazione di freschezza e di rinascita.

“La panchina è stata posizionata in un luogo raggiungibile sia in auto che a piedi percorrendo una passeggiata di poco più di 6 km, è disponibile un’area parcheggio in località Girini – spiega il vicesindaco Corrado Ghione, che ha fortemente voluto questo progetto e ieri ha inaugurato la panchina con la fascia tricolore – Ringrazio il sindaco Franco Siri per avermi dato questa opportunità e tutti coloro che sono intervenuti. È stata una grande giornata, emozionante e gratificante per me, dopo mesi di lavoro”.

All’inaugurazione della Big Bench valbormidese, realizzata con il supporto di Verallia e della Pro Loco di Dego, presente ieri con uno stand gastronomico, hanno partecipato anche la protezione civile locale, l’artista cairese Rossella Bisazza che ha dipinto live un quadro e la band “Barbera Brothers”.