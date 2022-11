A Ceriale benedizione e donazione della statua della Madonna ritrovata dalla polizia locale

Ceriale. Domenica 6 novembre, alle ore 17.30, presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista ed Eugenio a Ceriale, verrà benedetta e consegnata alle Suore del Santo Natale la statua della Madonna di Lourdes, ritrovata dalla polizia locale nel mese di luglio durante alcuni controlli all’esterno di una autorimessa.

Si tratta di una statua in gesso raffigurante, appunto, l’effige di N.S. di Lourdes. La statua era posizionata su un gradone di cemento, all’interno del garage condominiale.

La statuetta, di recente fattura e dall’alto valore religioso per la comunità di fedeli, è stata trovata in uno stato di degrado, affidata poi temporaneamente al parroco di Ceriale don Antonio Cozzi. Dopo alcuni giorni una restauratrice loanese, Liliana Ramella, avuto notizia del ritrovamento, ha contattato il Comando della polizia locale cerialese offrendo a titolo gratuito il restauro della statua che si presentava in precarie condizioni (erano mancanti anche le mani).

Oltre al restauro della statua è stata donata una corona.

Venuto a conoscenza che l’istituto Suore del Santo Natale era alla ricerca di una statua simile, il Comando, in collaborazione con la stessa amministrazione comunale, ha concordato di donare con una breve cerimonia la statuetta appena restaurata, che sarà benedetta dal neo parroco don Davide Carrara.

Saranno presenti le religiose del Santo Natale e le autorità cittadine.

La cittadinanza è invitata ad intervenire.