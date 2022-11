A Celle Ligure la 74^ assemblea regionale per delegati dell’Agesci

Celle Ligure. Sabato 26 novembre dalle ore 9 presso la Sala Mezzalunga, nell’omonima via accanto alla stazione ferroviaria e dotata di parcheggio, avrà luogo la settantaquattresima assemblea regionale per delegati dell’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani.

Tra i punti all’ordine del giorno la discussione e approvazione del bilancio consuntivo, il Laboratorio terzo settore e un aggiornamento sulla Route Nazionale 2024. Durante la giornata il vescovo Calogero Marino terrà una lectio magistralis su “I discepoli di Emmaus” (Luca 24, 13 – 53). L’assemblea si concluderà con la santa messa.

L’AGESCI è un’associazione giovanile educativa che si propone di contribuire alla formazione della persona nel tempo libero e nelle attività extrascolastiche e secondo i principi e il metodo dello scoutismo. In Liguria è costituita da 60 gruppi suddivisi in 6 zone, per un totale di circa 7mila soci tra ragazzi e capi.