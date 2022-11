A Carcare si inaugura l’area di sgambamento per cani: sabato e domenica di eventi a tema per il paese

Carcare. Verrà inaugurato ufficialmente sabato pomeriggio “Il giardino di Fido”, la nuova area di sgambamento per cani in via dei Gaggioni, realizzata in materiali ecosostenibili in una porzione di 350 metri quadri di area verde pubblica.

La richiesta di numerosi carcaresi, di avere cioè un luogo sicuro dove poter fare giocare e correre i propri cani, è stata esaudita dall’Amministrazione comunale, supportata anche dai gruppi di opposizione.

Si tratta di un nuovo servizio per il quale è stato redatto un regolamento che vieta di somministrare cibo ai cani; di introdurre qualsiasi tipo di veicolo, nonchè biciclette per bambini, pattini, monopattini e similari, nonchè qualsiasi oggetto o elemento di arredo non autorizzato, e l’ingresso a minori di sedici anni, con o senza cani, se non accompagnati da un adulto. I proprietari dei cani hanno l’obbligo di tenere sotto costante controllo il proprio animale, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi, raccogliere le deiezioni del proprio animale, ricoprire le buche scavate, permanere nell’area per un periodo massimo di venti minuti nel caso in cui altri cani, incompatibili con quelli presenti, stiano aspettando di accedere.

L’appuntanento di sabato si colloca in un fine settimana di eventi per Carcare. Il 5 novembre, dalle 8 alle 12, in piazza Caravadossi si svolgerà il consueto mercato dei produttori, alle 15 invece, si terrà l’inaugurazione dell’area canina con esibizione di agility dog e, a seguire, passeggiata a “sei zampe” per le vie del centro. Domenica 6, per tutto il giorno, tappa del Mercato Riviera delle Palme, mentre alle 11, nell’area canina, arriverà una delegazione del Clc Rescue che porta i lupi in paese, nonché si terrà una dimostrazione con cani da difesa personale. Sempre domenica, inoltre, shopping nelle attività commerciali di Carcare e frittelle preparare dall’Oratorio Santa Rosa.