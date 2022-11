A Calizzano continua il problema siccità: ordinanza per limitare l’utilizzo di acqua potabile

Calizzano. È partita la stagione più piovosa dell’anno, ma a Calizzano proseguono i problemi legati alla siccità che negli scorsi mesi ha interessato quasi tutta Italia. Il sindaco Pierangelo Olivieri, infatti, è stato costretto a firmare un’ordinanza “anti-sprechi” che limita l’utilizzo dell’acqua in alcune zone del paese.

In particolare, il provvedimento interessa località Cianazzo e Caragnetta, dove è possibile “utilizzare l’acqua potabile solo per uso igienico sanitario” , mentre è vietato per “il lavaggio di automezzi, strade, cortili e cisterne”, pena una multa da 25 a 500 euro. La misura sarà in vigore fino all’11 dicembre.

“Le scarse precipitazioni atmosferiche – spiegano dal Comune – hanno pregiudicato la ricarica delle sorgenti e delle falde dei pozzi che alimentano il pubblico acquedotto. Da qui la necessità di preservare la maggior quantità di acqua per garantirne l’utilizzo per uso igienico e sanitario, riducendo ogni impiego per scopi diversi”.