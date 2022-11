Provincia. Oggi, venerdì 4 novembre, si celebra la Giornata delle Forze Armate, dell’Unità Nazionale, l’anniversario della vittoria della Prima Guerra Mondiale. Diverse le iniziative organizzate in provincia di Savona in occasione della ricorrenza.

SAVONA

A Savona le celebrazioni si sono tenute in piazza Mameli dalle ore 10 alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

Dopo la lettura dei messaggi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della difesa Guido Crosetto, sono seguiti gli interventi del sindaco di Savona Marco Russo e del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

“Il 4 novembre è quella che più testimonia le trasformazioni del nostro paese in questo secolo di storia – ha detto Russo -. È l’occasione per ribadire il ripudio alla guerra, in un momento in cui da troppi mesi la guerra è d’attualità in Europa. Tanti sono i fattori che minano l’unità nazionale e sono sfide che interpellano la nostra capacità di tenera viva la democrazia che bisogna continuare a coltivare”.

Olivieri ha aggiunto: “È il giorno della nostra unità nazionale, un concetto che dev’essere sostanza, convinzione e scelta. È un tempo di grande responsabilità per tutti noi per affrontare questo periodo complesso”.

Le celebrazioni nel savonese per il 4 novembre

LOANO

Anche a Loano si è tenuta la celebrazione della Gionata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale. Le celebrazioni del 4 Novembre hanno preso il via alle 11.30 con il raduno dei partecipanti in piazza Italia. Alle 11.45 il corteo si è mosso verso il monumento ai caduti attraversando piazza Italia, via Doria, piazza Rocca fino a raggiungere i Giardini Benedetto XV. Dopo il discorso del sindaco Luca Lettieri, il corteo ha sfilato per le vie cittadine per poi rientrare in piazza Italia. Hanno preso parte alla manifestazione il gruppo Alpini di Loano e l’Associazione Bandistica Santa Maria Immacolata.

ALASSIO

Nel giorno delle Forze Armate e dell’Unità nazionale, l’amministrazione comunale di Alassio ha celebrato la conclusione della Prima Guerra Mondiale e ricorda e onora i caduti per la patria, per la difesa della pace e per la civile convivenza internazionale. Dopo la benedizione delle corone, il corteo è sfilato in città raggiungendo il Monumento ai Caduti dove dopo l’alzabandiera e l’esecuzione dell’inno nazionale sono state deposte le corone e celebrata la Santa Messa.

LAIGUEGLIA

Anche il Comune di Laigueglia ha celebrato la giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Alle ore 9.30 il sindaco, l’amministrazione Comunale, le autorità e la cittadinanza si sono radunati in piazza della Libertà per rendere omaggio al monumento ai Caduti e depositare la corona di alloro. Il Sindaco ha aperto la cerimonia con un discorso improntato sul valore della Patria ed ha ringraziato simbolicamente le Forze Armate per il prezioso lavoro svolto

“E’doveroso ricordare eventi fondamentali della nostra storia, con l’auspicio che essi costituiscano sempre un insegnamento per le future generazioni”, ha commentato il primo cittadino. Il sindaco si è poi rivolto ai ragazzi delle classi presenti, invitandoli a riflettere sull’importanza dei valori di Libertà, Patria, inclusione e fratellanza. Il corteo si è poi diretto verso il molo centrale per la deposizione della corona d’alloro in mare, come da consuetudine.