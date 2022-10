Windsurf, Marta Monge seconda al Campionato del Mondo

Palermo. Dal 3 al 9 ottobre le acque del Golfo di Mondello hanno ospitato la 48ª edizione del Campionato del Mondo della classe Windsurfer. La manifestazione ha ottenuto un notevole successo sia per il numero dei partecipanti (350 regatanti provenienti da 25 nazioni), sia per la qualità atletica dei medesimi (30 atleti con almeno una partecipazione olimpica), sia per l’ottima organizzazione da parte del circolo ospitante, l’Albaria Windsurfing Club. Per una settimana i vivaci colori delle tavole e delle vele dei Windsurfer e l’entusiasmo dei partecipanti (il più anziano dell’età di 72 anni, i più giovani di 12) hanno rallegrato la candida spiaggia e il cielo terso di Mondello.

Tra le 64 iscritte in campo femminile era presente anche Marta Monge, atleta del Circolo Nautico del Finale. Messe temporaneamente da parte le tavole foil (wing foil e slalom foil), Marta è salita per la seconda volta (dopo la partecipazione alle Windsurfer Team Racing World Series svoltesi a Calasetta a maggio) sulla tavola che, progettata nel 1967, ha segnato la nascita della tavola a vela.

Le prestazioni di Marta hanno segnato un crescendo: al termine delle otto prove della course-race si è classificata quarta (con un primo, un secondo e un terzo posto) e terza nello slalom, mentre nella long-distance (che si snodava lungo un percorso tra l’Addaura e la riserva di Capo Gallo) è giunta decima assoluta su più di trecento partecipanti e seconda nella categoria femminile.

Grazie ai risultati raggiunti è salita sul secondo gradino del podio nella classifica overall, che considera i piazzamenti nelle tre specialità, alle spalle della fortissima atleta marsalese Laura Linares.