Whatsapp è down in tutta Italia: “connessione in corso” e chat bloccate

Liguria. Questa mattina, martedì 25 ottobre, gli utenti di whatsapp stanno registrando problemi nel funzionamento della app di messaggistica. In particolare, a non funzionare, sono state dapprima le chat di gruppo ma poi sono iniziate anomalie anche con quelle quelle tra singoli, sia nelle versioni whatsapp per mobile sia di whatsapp per pc/desktop.

Il problema, iniziato intorno alle 9 ora italiana, sembra riguardare tutto il mondo e sicuramente molti paesi europei. Whatsapp, mentre scriviamo, non ha ancora fornito spiegazioni sulle cause o sui tempi di ripristino.

Tantissimi gli utenti che sono immediatamente migrati su altre app di messaggistica come Telegram. Molti anche quelli su Twitter, per cercare info e condividere impressioni: #whatsappdown è diventato in breve tempo trend topic.

WhatsApp è un’applicazione proprietaria di messaggistica istantanea per smartphone. Con questa applicazione, si possono mandare messaggi gratuitamente a chiunque abbia uno smartphone connesso ad internet non pagando quindi i normali SMS. WhatsApp è disponibile per iOS, Android, BlackBerry OS, Nokia Serie 40, Nokia Symbian e Windows Phone.