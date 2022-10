Weekend e inizio settimana all’insegna di Halloween, tanti appuntamenti “spaventosamente” divertenti nel savonese

Savonese. Sarà un weekend e un inizio di settimana dal sapore decisamente spaventoso quello che si sta aprendo ai nostri occhi. Tanti sono gli eventi organizzati pensati per far venire i brividi, non solo ai bambini. Partiamo alla scoperta!

DUE SPETTACOLI-GIOCO ALLA FORTEZZA DEL PRIAMAR

Doppio appuntamento negli spazi della Fortezza del Priamar di Savona che saprà essere location ideale per Halloween. Domenica 30 ottobre super festa con lo spettacolo teatrale itinerante ricco di giochi e scherzetti, a cura della Nati da un sogno Academy. Il tema di quest’anno sarà Coco. “Un Halloween un poco loco” condurrà tra i mille colori messicani alla scoperta delle tradizioni del “Dìa de los muertos”. Altro spettacolo-gioco itinerante per ragazzi e adulti il giorno dopo, lunedì 31. Sono queste le premesse dell’appuntamento da brividi: “Nella notte di Halloween tutto può accadere… anche ritrovarsi intrappolati all’inferno tra creature e anime che non trovano pace che cercheranno in tutti i modi di portarti sulla cattiva strada. Solo qualcuno di voi riuscirà a trovare la chiave per andarsene da un posto davvero infernale”.

AL PARCO ASINOLLA UN WEEKEND DA PAURA

Sabato e domenica si festeggia Halloween al parco natura AsinOlla di Pietra Ligure. Divertimento con l’animazione in mezzo alla natura, la festa in maschera, i giochi e i laboratori per bambini, oltre le attività con gli animali e, naturalmente, le specialità gastronomiche del servizio di ristorazione “Il Vagabondo”. Il format scelto per il 29 e 30 ottobre, dal titolo Asinollaween, presenta una serie di attrattive per tutti, famiglie e bambini, per vivere una due giorni davvero “da paura”: relax, momenti animati e gioiosi, oltre alla buona cucina, sempre con il coordinamento e la presenza del nostro staff per ogni iniziativa prevista.

UN POMERIGGIO SPAVENTOSO SOTTO TERRA, NELLE GROTTE DI BORGIO VEREZZI

Ad animarsi a tema anche le grotte di Borgio Verezzi. “Vieni a trascorrere il pomeriggio più spaventoso dell’anno sotto terra! Potrai scoprire la grotta, partecipare a divertenti giochi e a un simpatico laboratorio!”. L’evento, che si terrà sabato, permetterà di esplorare, creare e festeggiare l’occasione in compagnia. Le attività sono adatte ai bambini dai 4 ai 10 anni.

A VARAZZE ATTIVITA’ PER BAMBINI E PER LA CITTA’

Laboratori mostruosi, giochi e letture da paura. Sabato 29 ottobre la biblioteca comunale “E. Montale” di Varazze dà appuntamento a tutti i bambini (dai tre anni in sù) dalle ore 10 alle 12. Gli organizzatori, tutti rigorosamente mascherati, intratterranno con le loro attività dentro e fuori dalla biblioteca. Gli eventi sono gratuiti. Lunedì 31 per le vie della città si svolgerà la caccia al tesoro più “spaventosa” dell’anno: nei negozi che aderiranno all’iniziativa verranno posizionati dei QR; una volta inquadrato tramite lo smartphone appariranno gli indizi per trovare i nomi dei mostri di Halloween.

A CELLE LIGURE SI PARTECIPA A UN’AVVENTURA IN COSTUME

Il giorno dopo, domenica 30, si festeggia Halloween a Celle Ligure. Nella piazza comunale appuntamento per vivere un’avventura in costume, un nuovo modo di giocare e imparare. I partecipanti potranno immedesimarsi totalmente in un personaggio storico o leggendario e vivere un’esperienza in un’epoca e in un luogo immaginario. I giocatori, adulti e bambini, possono interpretare personaggi molto diversi senza porre alcun limite alla fantasia. Tutte le informazioni qui.

A FINALBORGO LA CASA STREGATA DI BABA JAGA

La tradizionale Casa Stregata di Baba Jaga riapre le porte. Appuntamento da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre dalle ore 11 alle 19 a Finale Ligure. Il percorso animato, che vuole esorcizzare la paura e renderla buffa e accettabile, è pensato per famiglie con bambini dai 4 agli 11 anni. Arrivato ormai alla sua decima edizione, la Casa Stregata ogni anno si trasforma e si propone in nuova veste. La nuova avventura vede come protagonisti proprio i bambini che, insieme ai loro genitori, dovranno aiutare due bizzarri stregoni a ritrovare l’orologio dell’apocalisse nascosto tra le mura del vecchio palazzo abbandonato.

DOLCETTO O SCHERZETTO PER LE VIE DI ALBENGA

Lunedì invece il tradizionale motto “Dolcetto o scherzetto?” arriva ad Albenga. Dal pomeriggio e fino alla mezzanotte animazione horror, letture per bambini, dolcetto o scherzetto, intaglio delle zucche, caccia al tesoro e locali addobbati a tema… questo e molto altro per le vie del centro storico di Albenga. Un appuntamento che farà divertire tutti.

HAPPY HALLOWEEN A LOANO

Sempre il 31 ottobre, a Loano torna “Happy Halloween”, il pomeriggio di giochi e intrattenimento dove i bimbi saranno protagonisti di una divertente caccia al tesoro. I vari indizi saranno nascosti all’interno delle attività commerciali aderenti all’iniziativa: spetterà alle varie squadre scoprirli tutti e arrivare al premio finale. La caccia e tanti altri giochi a tema che faranno trascorrere loro una giornata all’insegna del divertimento. I partecipanti (grandi e piccini) sono invitati a indossare le loro maschere più spaventose.

ANCHE PIETRA LIGURE PRONTA ALLA FESTA!

Concludiamo questa carrellata di eventi “spaventosi” con ‘The Crazy Horror Show’, l’evento dedicato alla musica e al divertimento, che si terrà lunedì 31 ottobre. “Al calar delle tenebre”, dalle ore 22, la centralissima piazza San Nicolò di Pietra Ligure sarà avvolta da un’atmosfera “noir” che farà da contorno allo spettacolo di dj set con il deejay J Nice e il vocalist Mad Fiftyone, immersi in luci laser, balletti e allestimenti in perfetto “horror style”. La festa inizierà già dal pomeriggio con l’animazione per bambini e famiglie nei caruggi e nelle piazzette del centro storico, con “dolcetto o scherzetto” la baby dance, maghi e streghe, il truccabimbi, il “lancio” delle caramelle, il tutto condito con fantasmi, pipistrelli, zucche e ragnatele.

AL DI LA’ DI HALLOWEEN TRA RISATE, SHOPPING ALL’ARIA APERTA E MUSICA

Questo fine settimana sono previsti altri imperdibili appuntamenti per chi invece non vuole festeggiare Halloween. Sabato alle Officine Solimano di Savona ci sarà il comico Daniele Raco, icona di Zelig – nonché savonese di nascita – che scherza su di sé e i suoi 50 anni. Tante risate quindi con lo spettacolo “Il vecchio e il male”, che inaugura la serie di appuntamenti dedicati al cabaret, alle commedie teatrali, per ritrovare la voglia di ridere insieme, grazie a I Cattivi Maestri.

Segue una domenica all’insegna dello shopping all’aria aperta a Varazze. Nella bellissima città di mare, in queste giornate dal sapore tipicamente estivo, sarà protagonista il Mercato Riviera delle Palme. Gli ambulanti porteranno in viale Nazioni Unite tanti banchetti ricchi di occasioni per tutti. Abbigliamento, accessori moda e golosità enogastronomiche: questi gli ingredienti che faranno innamorare il pubblico.

Per chi ama la musica, sempre domenica 30 ottobre il Festival Internazionale di Musica di Savona prosegue con uno dei suoi fiori all’occhiello. Presso la Chiesa di Sant’Andrea di Savona si potrà ascoltare il grande chitarrista Giulio Tampalini, uno dei più conosciuti e carismatici chitarristi italiani, apprezzato oggi in tutto il mondo. Artista Warner Classics, vincitore del Premio delle Arti e della Cultura, con più di 40 dischi solistici all’attivo, una cattedra in Conservatorio, corsi di perfezionamento in Italia e all’estero e l’onore di aver suonato per il Papa in Vaticano. Tampalini presenterà un repertorio intenso e di altissimo livello che spazia da Aguado a Tarrega. Eseguirà alcune pagine di celebri compositori per chitarra: da Castelnuovo Tedesco a Dionisio Aguado, a Francisco Tarrega. Non manca un excursus sulle Sonate di Paganini a continuazione del progetto dell’integrale cameristico del grande violinista genovese.

Questi sono solo alcuni degli eventi che caratterizzeranno questo weekend e inizio settimana a tema Halloween. Per scoprire tutti gli appuntamenti in programma si può consultare gratuitamente la sezione “Eventi” di IVG.it e personalizzare la ricerca.