Volley, un palasport Besio gremito spinge Albisola Pallavolo al secondo successo in Serie B2

C’era voglia di far bene ma anche un po’ di timore in casa Albisola Pallavolo alla vigilia del campionato di Serie B2. Ma la squadra allenata dai coach Valle e Porchi ha ripreso da dove aveva finito, ovvero da un girone play off di Serie C di sole vittorie.

Ieri sera, Giorgia Botta e compagne, nella cornice di un palasport Besio gremito per l’occasione, hanno centrato il successo numero due in altrettante gare di campionato, bissando così la vittoria ottenuta settimana scorsa in trasferta a Biella contro il Bonprix Volley Team (0-3).

L’Iglina Albisola Pallavolo ha vinto 3 a 1 contro Officine Savigliano, dimostrando carattere visto che le piemontesi si sono aggiudicate di misura, 24-26, il primo set. I restanti tre parziali hanno visto le biancazzurre imporsi 25-22, 25-17, 28-26.

Settimama prossima sarà sfida contro Pallavolo Florens.