Volley, in attesa dell’inizio del campionato arrivano due rinforzi per il VBC Savona

Savona. Inizia il conto alla rovescia per l’inizio del campionato di Serie C, ma in casa VBC Savona non si sta con le mani in mano: sono stati infatti presentati oggi due nuovi acquisti.

Il primo è Marco Santoro, banda classe 1995 nella scorsa stagione al Celle Varazze Volley: “E’ il mio grande esordio in C – commenta il neo acquisto biancorosso – Sono contento di intraprendere questa esperienza al VBC, è una società che ha tantissimo da offrire. Mi impegnerò al massimo, per poter dare il mio contributo alla squadra”.

Il secondo è invece un innesto sia per la prima squadra che per il settore giovanile, ossia Francesco Mesturini, banda classe 1996 reduce dall’esperienza sempre in C con il Sabazia: “Quando sono arrivato al VBC ho visto subito che è un gruppo molto affiatato e unito – spiega – Molti di loro li conoscevo già da anni e questo mi ha facilitato la scelta. Ho notato subito una gran voglia di fare e di dare il massimo sempre”