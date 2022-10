Volley, ancora un rinforzo per il VBC Savona: arriva dal Carcare Pietro Delprato

Savona. Ancora novità per VBC Savona che, in vista dell’inizio del campionato di Serie C, annuncia un altro nuovo innesto. Si tratta di Pietro Delprato, palleggio classe 1999, reduce dall’esperienza a Carcare.

“Sono molto felice del passaggio al VBC – dichiara Delprato- ho ritrovato diversi giocatori che già conoscevo, questo mi ha agevolato l’inserimento nel gruppo. Credo fermamente nelle ottime potenzialità della squadra, sia dello staff che dei giocatori, sono convinto che quest’anno potremmo fare un ottimo risultato”.

Si tratta del terzo rinforzo annunciato questa settimana, risale infatti a pochi giorni fa la notizia dell’acquisto di Marco Santoro (classe 1995) e Francesco Mesturini (classe 1996).