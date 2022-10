Virtus Sanremo, mister Moroni dà merito alla San Francesco ma attacca: “Arbitro e giocatori avversari si davano del tu”

Loano. Mancata l’occasione per la Virtus Sanremo di mister Massimiliano Moroni per recuperare punti importanti in campionato. A causa delle numerose defezioni la squadra non riesce ad imporsi sul campo della San Francesco Loano: sconfitta netta, 4-0 sul tabellino finale. Match equilibrato nel primo tempo, dove qualche occasione per segnare si è vista, male nel secondo: un gol subito nei primi minuti e grande scivolone negli ultimi, dove gli avversari segnano ben tre reti.

Non mancano le polemiche. L’allenatore matuziano analizza così la gara: “Siamo arrivati al match con qualche defezione, all’appello mancavano 12 giocatori: settimana prossima rientreranno in rosa, i giocatori presenti hanno dato il massimo. Nel primo tempo abbiamo sprecato due occasioni importanti. Nel secondo, all’inizio della ripresa, la difesa disattenta ha subito gol come settimana scorsa: palla persa per noi sulla rimessa laterale, fallo, cross su punizione e gol. Dopo questa punizione, la partita è stata segnata da episodi extracalcistici: io mi sono prodigato per cambiare il numero 4, sdrammatizzando sono stato attaccato dal loro numero 9. Siamo arrivati a parlare faccia a faccia e il direttore di gara ha pensato fosse giusto espellermi. Ognuno può trarre le proprie considerazioni”.

Aggiunge, riguardo al resto della partita: “L’incontro è stato corretto, episodi a parte. Al tramonto della gara abbiamo subito altri 3 gol, l’ultimo forse viziato da un fallo. La partita era, però, più che terminata. Faccio i complimenti ai ragazzi, alla San Francesco Loano e all’arbitro, con una considerazione in più per l’arbitro: dovrebbe essere interpellato con il “lei” invece che con il “tu”, anche se fuori dal campo può conoscere qualche giocatore, darebbe meno fastidio ai miei ragazzi. Non è una scusa, abbiamo meritato di perdere. Abbiamo fatto il possibile, ci troviamo in una brutta situazione. Posso solo che fare i miei complimenti ai dirigenti per la loro grande accoglienza”.

Parlando appunto di “mancanze”, il mister ha voluto fare chiarezza:” La mia rosa è composta da 27 giocatori, oggi eravamo in 17. Ci sono annate che iniziano male, dobbiamo aspettare di recuperarli senza demoralizzarci. Non so se attingeremo dal mercato. Se devo essere sincero sono molto stanco, 12 anni che ormai siedo su questa panchina: valutiamo se continuare oppure no, ci metto massimo impegno, non devo dimostrare nulla. Sono disposto a fare 2 passi indietro se può giovare all’ambiente. Con i ragazzi sto intraprendendo un percorso di crescita, sarebbe anche ottimo averli a disposizione la domenica. Siamo comunque ad inizio campionato”.