Vertenza Tpl, riattivate le procedure di raffreddamento e conciliazione contro la Provincia: “Grave ritardo e silenzio”

Savona. Stato di agitazione. Riattivate le procedure di raffreddamento e conciliazione contro la Provincia per il mancato rinnovo del contratto di servizio a TPL Linea. C’è forte preoccupazione da parte delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori per il “grave ritardo e silenzio da parte di palazzo Nervi” spiegano a IVG.it e aggiungono “richieste di incontro inascoltate, informazioni assenti che, se non arrivano in tempo, portano verso lo sciopero”.

Per questo motivo “le sigle sindacali richiedono un incontro all’interno della prima fase delle procedure di raffreddamento a seguito delle problematiche come la mancanza della definizione delle procedure per l’affidamento del contratto in house che sta generando gravi ricadute sullo svolgimento e mantenimento quotidiano del servizio, impedendo all’azienda di acquisire affidamenti riguardanti la mobilità previsti dalla normativa e la mancanza di progettualità sulle necessità del servizio pubblico locale che genera la mancata definizione di un piano industriale funzionale alla gestione aziendale e la conseguente mancanza della ricerca di adeguati finanziamenti penalizzando pesantemente i lavoratori e l’utenza. E la mancata risposta alla proposta di accordo quadro propedeutico alla realizzazione del rinnovo del contratto di servizio a TPL Linea tramite in house providing inviata lo scorso 8 luglio alla Provincia di Savona” scrivono in una lettera indirizzata a Provincia, Comune, Prefettura, azienda ed enti.

“Sollecitiamo – continuano – la risposta nei tempi e nei modi previsti dalla delibera della Commissione di garanzia 31 Gennaio 2002 n.13”.