Vertenza Tpl, il Prefetto convoca sindacati e Provincia per cercare una conciliazione

Savona. Un incontro previsto per giovedì mattina sulla vertenza di Tpl Linea. Lo ha convocato il prefetto, Enrico Gullotti, dopo che le organizzazioni sindacali, come previsto dalla normativa sulla regolamentazione degli scioperi, lo hanno richiesto per intervenire sulla delicata e tesa situazione “vista l‘indisponibilità della Provincia ad incontrare le parti sociali” hanno spiegato a Ivg.it.

“C’è molta rabbia e preoccupazione tra i lavoratori” continuano le sigle “perché appare incomprensibile questo comportamento”.

Già nelle settimane scorsi le organizzazioni sindacali e i lavoratori avevamo manifestato la forte preoccupazione per il “grave ritardo e silenzio da parte di palazzo Nervi”.

Nel mirino dei sindacati la mancanza della definizione delle procedure per l’affidamento del contratto in house, la mancanza di progettualità sulle necessità del servizio pubblico locale che genera la mancata definizione di un piano industriale funzionale alla gestione aziendale e la conseguente mancanza della ricerca di adeguati finanziamenti.

L’incontro tra le parti in causa avverrà in videoconferenza presso la Prefettura di Savona il prossimo giovedì, 27 ottobre, alle 9.