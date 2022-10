Verso Albenga-Lavagnese, il presidente Marinelli: “La Serie D? Per noi un sogno, per alcuni un’ossessione”

Domenica i riflettori saranno puntati sullo stadio “Riva” di Albenga. I padroni di casa di mister Pietro Buttu ospiteranno la Lavagnese del nuovo tecnico Alberto Ruvo, che in settimana ha preso il posto dell’esonerato Vincenzo Cammaroto. I bianconeri ingauni hanno la ghiotta occasione di spedire, in caso di vittoria, a -15 punti di distanza la principale candidata insieme all’Imperia alla vittoria finale.

“Quello che per alcuni è un’ossessione per noi è un sogno – afferma il presidente Simone Marinelli – contro il Rivasamba la squadra ha fatto un’ottima prestazione giocando con tanti giovani, che hanno come sempre dimostrato di saper stringere i denti. Questa squadra ha più di venti titolari. Va fatto un plauso a mister Buttu, che sta facendo un lavoro incredibile. Ma il ringraziamento va davvero a tutti, staff e dirigenti”.

Il numero uno bianconero chiama a raccolta il pubblico di Albenga per quello che a dispetto della classifica potrebbe essere il match più complicato da quando è iniziata la stagione: “Mi aspetto un Riva strapieno per la partita contro quella che penso sia la squadra più forte del campionato: stanno avendo qualche problema ma sono sicuro che alla lunga verranno fuori. Non dimentichiamoci che abbiamo disputato appena sette partite”.

Un nuovo corso societario che sta andando a gonfie vele. La società ha tra l’altro annunciato di contare al momento 230 tesserati, un numero in crescita rispetto ai 180 dello scorso anno. “È tutto frutto del lavoro dei ragazzi con il mister e della dirigenza che ha preso questa società a fine giugno. Senza il lavoro non si fanno risultati. Non abbiamo fatto sette vittorie per caso. Anche la Juniores e le leve giovanili stanno facendo bene. Penso che il settore giovanile élite sia fondamentale visto che avremo bisogno dei nostri giovani nei prossimi anni. Va anche fatto un plauso all’amministrazione comunale perché fare calcio ad Albenga è veramente facile”, conclude Marinelli.