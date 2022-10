Vernazza, corso di formazione per operatori autogru e piattaforme aeree

Savona. Nuove opportunità di lavoro sul territorio della provincia di Savona grazie a Vernazza Autogru, azienda leader nel settore del sollevamento, che organizza un corso per operatori di autogru e piattaforme aeree.

Il corso è indirizzato a un massimo di 12 persone in possesso dei seguenti requisiti: in attesa di occupazione; in possesso di patente C o superiore (preferibile Carta di Qualificazione del Conducente); domicilio nelle province di Savona o Genova.

Il corso prenderà il via lunedì 12 novembre 2022 e avrà durata di 160 ore, suddiviso in 80 ore di teoria e 80 di pratica con esame finale (durante lo svolgimento, i partecipanti saranno suddivisi in gruppi per una migliore gestione delle diverse professionalità dei candidati selezionati).

I candidati saranno seguiti nei diversi percorsi formativi con affiancamento a personale qualificato e con esperienza in operazioni primarie, quali l’utilizzo di mezzi di sollevamento e di trasporto. La parte teorica del corso si terrà presso il Polo Logistico di Vado Ligure, la parte pratica presso il CPA (Centro Prova Autogru) di Savona.

Il corso è gratuito. Al suo termine, coloro che completeranno con esito positivo il percorso formativo riceveranno due attestati di formazione per la conduzione delle autogru e delle piattaforme aeree. Almeno il 30% dei partecipanti avrà, inoltre, la possibilità di proseguire all’interno della Vernazza Autogru l’attività formativa on the job per una durata di due mesi.

Per partecipare alle selezioni è necessario inviare CV all’indirizzo e-mail personale@vernazzautogru.com.