Verallia festeggia i primi 60 anni dello stabilimento di Dego: porte aperte ai cittadini

Dego. Il Gruppo del vetro cavo ha aperto le porte del suo stabilimento ai cittadini. Un modo per far comprendere l’importanza sociale – prima ancora che economica – del fare impresa: infatti aprire uno sguardo sulla fabbrica, in completa sicurezza, diventa un gesto fondamentale per far percepire l’importante connubio che vi è tra azienda e territorio. È stata anche l’occasione per celebrare i primi 60 anni dello stabilimento savonese.

Parole piene di orgoglio per Marco Ravasi, Amministratore delegato di Verallia Italia: “Sono molto felice di vedere presenti tante persone, molte delle quali parenti dei nostri dipendenti, significa che la fabbrica per loro è un luogo importante, di cui essere fieri. Lavoro e famiglia sono due valori fondamentali e la loro felice coesistenza è essenziale per il benessere delle donne e gli uomini che permettono a Verallia di raggiungere ogni anno grandi obiettivi. Come abbiamo scritto nella locandina che celebra la giornata, non ci sarebbe storia senza l’impegno e la passione delle 256 persone che lavorano con noi a Dego e che contribuiscono, al pari dei loro predecessori, a costruire di anno in anno la storia di questa grande azienda”.

Parole di encomio da parte delle Istituzioni locali. Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia di Savona, ha sottolineato come questa sia una giornata importantissima per tutta la provincia. La Val Bormida, secondo il presidente, vanta delle eccellenze industriali con una storia importante come Verallia ed è importante poter scoprire i volti delle persone che rendono l’azienda importante e fonte di orgoglio per tutto il territorio savonese.

Franco Siri, sindaco di Dego, ha ricordato di essere cresciuto con la vetreria e che partecipare a questo anniversario rappresenta una grande emozione, affermando che Verallia è un orgoglio per Dego, ma patrimonio di tutta la Val Bormida. “Felice e sicuro che i tanti giovani talenti presenti in azienda contribuiranno a nuovi e importati successi”, ha detto.