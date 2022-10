Varigotti, accusa malore sul sentiero del Pellegrino: trasportata al Santa Corona

Noli/Varigotti. Nel primo pomeriggio di oggi, intervento dei soccorsi sul sentiero del Pellegrino, tra Varigotti e Noli, per una donna di 66 anni colta da malore.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i militi della Croce Bianca di Finale, l’automedica del 118, i vigili del fuoco e il soccorso alpino e speleologico.

L’escursionista inizialmente ha perso i sensi, ma quando i tecnici del soccorso alpino e speleologico Liguria l’hanno raggiunta assieme ai vigili del fuoco e ai volontari della Croce Bianca di Finale Ligure la donna aveva ripreso conoscenza.

Dopo essere stata stabilizzata, è stata portata in barella per circa 500 metri fino alla strada dove l’ambulanza l’ha caricata a bordo e portata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.