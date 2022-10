Varazze, vandali nel bosco: danneggiati i cartelli della peste suina

Varazze. Tempo e fatica. Chilometri di bosco per installarli. Questo hanno fatto i volontari. Poi ci ha pensato qualcuno e il lavoro, in parte, è stato inficiato. Danneggiati alcuni pannelli informativi per la gestione della peste suina, dell’ambiente e della fauna. Vandalizzati in questi ultimi giorni.

“Hanno approfittato del tempo brutto e della nebbia per agire. Aspettiamo che il tempo migliori per completare il monitoraggio. Arriveremo fino al Beigua”. Sono amareggiati i volontari che qualche mese fa hanno completato questo lungo lavoro con i cartelli della Regione, che forniscono informazioni per il contenimento del virus.

Il loro scopo è quello di avvertire per rispettare i comportamenti e le norme di biosicurezza cercando così di dare un piccolo contributo alla lotta contro la peste, per sconfiggerla quanto prima.

“Abbiamo impiegato tempo e fatica per dislocarli, ma niente da fare, qualcuno è arrivato anche a prendersela con questi cartelli, comunque utili a fronteggiare il problema. Certa gente non sa proprio cosa fare”. Sono molto rammaricate le persone che si sono dedicate a questo lavoro e hanno avvertito IVG dopo la scoperta dei danni ai cartelli.

La zona, dove i vandali hanno agito, è quella intorno alle Faje verso l’Alpicella. Alture di Varazze. Bomboletta spray e, quando questa evidentemente non bastava, la forza per strapparli.

“Li abbiamo installati qualche mese fa agli incroci e all’inizio dei sentieri più frequentati nelle frazioni – ci spiegano – lungo il tracciato della Madonna della Guardia, alle Faje, lungo la strada che porta a Pratorotondo” solo per citare alcune zone. Un percorso di chilometri nel bosco e lungo i sentieri.

I volontari lanciano comunque un appello a chi ama il bosco: “Rispettiamo sempre sia i comportamenti, sia le norme di biosicurezza dando un piccolo contributo alla lotta contro il virus per sconfiggerlo il prima possibile”.