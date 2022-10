Varazze, sconfiggere le malattie: lunedì un concerto per responsabilizzare i ragazzi

Varazze. È tutto pronto per il grande concerto di domani, lunedì 24 ottobre, per sensibilizzare i ragazzi a sconfiggere le malattie nel mondo, in particolare la poliomielite. Ci ha pensato il Rotary di Varazze Riviera del Beigua.

“Concerto End Polio Now”, organizzato per 500 giovani delle primarie e secondarie di Varazze con la partecipazione dei docenti di AMA – Accademia Musicale di Arenzano. Appuntamento al Palazzetto dello Sport di via Baglietto. Sensibilizzare sull’importanza di eradicare le malattie dal mondo ed in particolare la poliomielite. Il 25 ottobre sarà appunto la Giornata Mondiale di questa malattia.

Il Rotary Varazze Riviera del Beigua organizza un concerto a cui i giovani potranno partecipare gratuitamente e durante il quale potranno ascoltare la musica di alcuni docenti di AMA – Accademia Musicale di Arenzano. In particolare, Alberto Perfetti, Oleysa Rusina e Matteo Bariani, rispettivamente al pianoforte, violino, clarinetto e sax. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Varazze.

La poliomielite è una malattia altamente contagiosa che colpisce soprattutto i bambini di età inferiore a 5 anni. La maggior parte delle persone conosce il nome poliovirus. Il virus viene trasmesso da una persona all’altra, di solito attraverso l’acqua contaminata. Può attaccare il sistema nervoso e, in alcuni casi, portare alla paralisi. Anche se non esiste una cura, esiste un vaccino sicuro ed efficace, quello che il Rotary ed i suoi partner usano per immunizzare.

“Per noi rotariani la lotta alla poliomielite è specialmente importante. Il Rotary è impegnato a eradicare la polio da oltre 30 anni ed abbiamo fatto incredibili progressi nella lotta per liberare il mondo da questa malattia per sempre – sottolinea la presidente del Rotary Club varazzino, Elisa Bribó – il nostro Club ha deciso di sensibilizzare le nuove generazioni, nello specifico gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Varazze, tramite un concerto. La musica è il linguaggio universale dell’essere umano e la funzione principale è proprio quella di unire le persone ed i gruppi sociali”.

Aldo Cinco, presidente AMA – Accademia Musicale di Arenzano, aggiunge “la nostra Accademia Musicale un’Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. AMA opera dal 1987 principalmente nell’immediato ponente genovese annoverando fra i suoi 300 soci e allievi anche ragazzi e ragazze residenti in alcuni dei comuni della Riviera del Beigua. Abbiamo volentieri aderito a questa importante iniziativa del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua sia per lo scopo umanitario anche da noi pienamente condiviso, sia per l’occasione di condividere con gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Varazze un momento musicale dal vivo. La promozione e la diffusione della cultura del volontariato anche attraverso la musica, è infatti una delle nostre finalità statutarie”.