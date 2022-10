Varazze, palazzetto dello sport gremito per il concerto contro le malattie nel mondo

Varazze. Un concerto che ha emozionato tutti. Per la tematica. Per la bravura dei musicisti. Per la partecipazione. Cinquecento i ragazzi che hanno gremito il Palazzetto dello Sport.

Un’idea del Rotary Riviera del Beigua in vista della Giornata Mondiale contro la Poliomielite.

L’associazione ha pensato ai ragazzi per farli riflettere su un tema così profondo e importante: sconfiggere le malattie. Domani sarà la Giornata Mondiale contro la Poliomielite.

“Concerto End Polio Now”, svoltosi questa mattina, per 500 giovani delle primarie e secondarie di Varazze con la partecipazione dei docenti di AMA – Accademia Musicale di Arenzano. Un momento di grandi emozioni che ha commosso tutti. Un evento ben riuscito anche grazie alla bravura e alla musica di alcuni docenti di AMA, in particolare, Alberto Perfetti, Oleysa Rusina e Matteo Bariani, rispettivamente al pianoforte, violino, clarinetto e sax.

L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Varazze.

La Poliomielite è una malattia altamente contagiosa che colpisce soprattutto i bambini di età inferiore a 5 anni. Il virus viene trasmesso da una persona all’altra, di solito attraverso l’acqua contaminata. Può attaccare il sistema nervoso e, in alcuni casi, portare alla paralisi.

Anche se non esiste una cura, esiste un vaccino sicuro ed efficace, quello che il Rotary ed i suoi partner usano per immunizzare “l’evento di oggi mi ha particolarmente emozionata. Ho visto i ragazzi entusiasti. Abbiamo una grande scommessa si di loro” afferma a Ivg. It la presidente del Rotary varazzino, Elisa Bribó “ per noi rotariani la lotta alla Poliomielite è molto importante. Il Rotary è impegnato a eradicare la polio da oltre 30 anni ed abbiamo fatto incredibili progressi nella lotta per liberare il mondo da questa malattia per sempre”.