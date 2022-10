Varazze, la Banda Cardinal Cagliero ricorda il suo Maestro Ambrogio Guetta

Varazze. La Banda Musicale Cardinal Cagliero ricorda lo storico Maestro Ambrogio Guetta, scomparso tre anni fa all’età di 65 anni.

L’appuntamento è a Varazze per domenica 2 ottobre. La banda sfilerà per le vie della “Città dalle Donne” dalle ore 10:30, con un breve momento musicale in Piazza Nello Bovani.

Musicista da sempre, Guetta aveva studiato trombone, armonia e composizione presso il Liceo Musicale Cilea diretto dal Maestro Marchelli, diplomandosi poi in trombone al Conservatorio di Genova. Da 40 anni suonava regolarmente nelle bande del savonese, nelle quali spesso ricopriva anche il ruolo di insegnante o direttore. Molte anche le esperienze fuori provincia, con formazioni liguri e piemontesi.