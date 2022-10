Varazze, il 29 ottobre pulizia delle spiagge con la prima edizione di “I love my planet”

Varazze. Un pomeriggio all’insegna del rispetto dell’ambiente grazie all’iniziativa “I love my planet”. Progetto di BergX, idea di Matteo Bergamaschi, il giovane che già ha creato una linea di magliette ecosostenibili. Prima tappa di un percorso il cui scopo è quello di salvaguardare l’ambiente, su più fronti.

“In quest’ottica – ci spiega Matteo – rientra anche la raccolta dei rifiuti presenti sulle spiagge, nei mari, nei boschi e sulle montagne. Per realizzare questo obiettivo, si è organizzato un vero e proprio tour”. Si partirà dunque domani pomeriggio nell’area di spiaggia libera compresa tra la villa Araba e il molo Teiro che vedrà la partecipazione di tutti coloro che hanno a cuore il rispetto dell’ambiente.

“I rifiuti raccolti – continua Matteo Bergamaschi – saranno divisi in due parti: quella destinata alle pubbliche discariche, e quella che sarà raccolta in sacchi per essere riutilizzata e destinata a nuova vita. Tutto questo in collaborazione con Whybio”.

Si inizia con Varazze: “Ho scelto di partire da qui perché questa città mi ha dato la possibilità di realizzare il mio sogno. Poi il tour proseguirà in tutta la Liguria, secondo un programma prestabilito della durata di un anno e si concluderà nuovamente a Varazze con la speranza di esporre gli oggetti che verranno creati con l’aiuto di alcuni giovani volontari”.

Appuntamento domani, 29 ottobre, alle 15 in piazza Bovani con guanti, sacchi per la raccolta, acqua e tutto ciò che serve per questa avventura.