Varazze ha celebrato l’undicesima edizione del “Lanzarottus Day”

Varazze. Sabato 1 ottobre 2022 si è tenuta a Varazze l’undicesima edizione del “Lanzarottus Day”, una giornata dedicata al ricordo dell’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello, che all’inizio del XIV secolo riscoprì l’Arcipelago Canario e diede il proprio nome all’isola di Lanzarote.

Manifestazione organizzata dall’Assessore al Patrimonio Storico Culturale, in collaborazione con la Confraternita di San Donato e il Comitato Lanzarotto Malocello Varazze, con la partecipazione e il coinvolgimento del locale associazionismo, dei Comandanti della Polizia Municipale, dei Carabinieri, del Locale Ufficio Marittimo e delle Scuole di ogni ordine e grado: che anno dopo anno coinvolge sempre più Enti, Associazioni e persone, interessate a dare il loro personale e fattivo contributo al successo di un evento rivelatosi di elevato valore sociale, culturale, storico e di promozione turistica per Varazze: … la “Città delle Donne”.

Per questa undicesima edizione, l’Assessore Mariangela Calcagno, in accordo con l’Amministrazione Comunale e l’irrinunciabile collaborazione degli Enti ed Associazioni coinvolte, ha organizzato un’articolata manifestazione decisamente coinvolgente per l’intera cittadinanza e per i gentili ospiti, ancora presenti nella rinomata località turistica dell’estremo levante savonese: la città di Varazze.

“Infatti, sono stati veramente in tanti ad assistere alla sfilata del corteo partito alle ore 10:00 dal Molo di Santa Caterina, dedicato al Comandante Gerolamo Delfino, composto dagli Amministratori Comunali e da: rappresentanti del locale Associazionismo, Alpini, Marinai, Carabinieri, Bersaglieri, figlia, nipoti e pronipoti dell’eroe del “Galilea” e, soprattutto, i giovanissimi atleti del Varazze Club Nautico e dell’Atletica Varazze, i quali, con le loro splendenti divise, hanno sfilato per le vie del centro storico, con soste nelle principali piazze, dove si è tenuto un intermezzo danzante a tema, gentilmente offerto dalle bravissime ballerine della Scuola Danzastudio Varazze, coordinate da Giovanna Badano, Madrina di questa edizione, e vestite con appropriati abiti dall’Associazione dei Figuranti del Corteo Storico di Santa Caterina da Siena, coinvolgendo così in un fraterno abbraccio tutta la comunità varazzina”, hanno commentato dall’associazione Ponente Varazzino.

Questa edizione, oltre all’impresa del Malocello e all’eroico comportamento del Comandante Delfino, in questo particolare periodo per l’umanità intera, ha voluto porre l’accento sui Caduti di tutte le guerre e rendere loro omaggio con un’esibizione danzante di speranza e fratellanza. E poi, come non mettere in evidenza e premiare con una breve sosta il gelataio varazzino Campione del Mondo e la titolare della Gioielleria Salvemini, per i suoi 120 anni di attività e sponsor dell’evento fin dalla sua prima edizione.

Nel porgere il loro saluto e dell’Amministrazione Comunale, hanno invitato tutti alla XII edizione del “Lanzarottus Day”, che si terrà sabato 23 settembre 2023, con un’altra locale associazione chiamata a collaborare all’organizzazione, a conferma e dimostrazione di quanto questo evento sia di tutta la Comunità varazzina: della “Città delle Donne”.

Gli organizzatori ringraziano ancora una volta tutti gli sponsor, senza i quali non potrebbero offrire a tanti che sempre più l’apprezzano e condividono, una così bella e rappresentativa giornata di ricordo e commemorazione di insigni concittadini, che con le loro innate qualità e laborioso impegno si sono distinti e reso orgogliosi i varazzini di ieri, di oggi e del futuro.