Varazze commemora i defunti, l’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate

Varazze. Il sindaco Luigi Pierfederici invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di commemorazione dei defunti e celebrazione del 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, che si terrà domenica 1 novembre 2022.

Questo il programma:

– Ore 8,30 – Raduno davanti al Comune per rappresentanza alle frazioni di Pero e Alpicella per la deposizione cuscino in memoria dei defunti e corona in commemorazione del 4 Novembre ai monumenti in ricordo dei caduti.

– Ore 9,30 – al Monte Beigua per la deposizione di una corona al monumento ai Caduti, alle frazioni di Faje e Casanova, per la deposizione, presso i cimiteri, di cuscino in memoria dei defunti e di corona a ricordo dei caduti della grande guerra.

– Ore 10,15 – Raduno davanti al Palazzo Comunale delle rappresentanze combattentistiche ed Autorità Civili e Militari – Alzabandiera piazza De Gasperi – corteo e deposizione di corona alla targa del Milite Ignoto, al monumento dei Caduti del mare e alla lapide ai Caduti di tutte le guerre in piazza Sant’Ambrogio.

– Ore 11.00 – Raduno davanti al cimitero urbano per la deposizione di cuscino a ricordo di tutti i defunti e di corona al monumento ai Caduti della grande guerra. La cerimonia terminerà con un omaggio alla Cappella dei Salesiani e alla tomba dell’Ing. Carlo Nocelli, fondatore del Gruppo Scout di Varazze.

Presterà servizio la Banda Musicale “Cardinal Cagliero”.