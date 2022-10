Varazze, all’Oratorio “Don Bosco” tornano i SavioClub

Varazze. Domenica 9 ottobre all’oratorio salesiano “Don Bosco” tornano i SavioClub, iniziativa di formazione e catechesi per bambini e ragazzi. Ad accompagnare i giovani durante gli incontri sono animatori appositamente preparati in corsi locali, interregionali o nazionali. I Savioclub si riuniscono ogni sabato dalle ore 15:30 alle 17 ma per i ragazzi delle superiori è possibile anche organizzare incontri serali. Dal 2 ottobre i salesiani portano avanti un analogo “doposcuola” anche nella parrocchia San Paolo Apostolo a Savona.

Quest’anno il tema sarà “Noi ci s(t)iamo”, pensato per ribadire la volontà della famiglia salesiana di essere presente nella vita dei bambini e ragazzi. L’iniziativa prenderà avvio con la messa delle ore 11 nella Collegiata Sant’Ambrogio Vescovo, durante cui gli animatori e gli educatori della comunità riceveranno il mandato per il servizio di catechisti dal parroco don Claudio Doglio. La celebrazione eucaristica sarà animata dal Coro Arcobaleno, storica presenza della missione salesiana. Seguirà il pranzo in oratorio e attività nel pomeriggio.

La giornata si svolgerà in contemporanea con la canonizzazione del salesiano coadiutore Artemide Zatti, che sarà proclamato santo a Roma da papa Francesco. I nuovi iscritti si ritroveranno alle 14:30 in oratorio. Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 01997505.