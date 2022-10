Vandali “ad alta quota” bucano le gomme dello scooter: la gita sul Beigua diventa un incubo per due giovani

Albisola Superiore. Un giro con lo scooter sul Beigua. Ed ecco che un sabato pomeriggio spensierato, diventa un incubo. Un atto vandalico che, visto il luogo e le circostanze, poteva avere conseguenze ben peggiori.

È il momento di tornare quando il proprietario del mezzo a due ruote, nemmeno vent’anni, si accorge che qualcuno ha tagliato le gomme del suo scooter. È quasi buio, c’è nebbia e fa freddo. Attimi di panico per i due ragazzi, soli, che non sanno come chiedere aiuto e, soprattutto, come tornare a casa, ad Albisola. Ma, nonostante tutto, mantengono la calma. Per fortuna riescono ad avvertire uno zio, che parte da Genova e, per salire, trova una fitta nebbia che quasi non fa vedere la strada di montagna.

“Se questo ragazzo avesse avuto qualche problema di salute o avesse sofferto di attacchi d’ ansia come avrebbe fatto?” si chiede un’ amica di famiglia che ha deciso di raccontare il grave episodio a Ivg.it “la gente non pensa più alla comunità e soprattutto al prossimo”. Per i due malcapitati “un’esperienza da dimenticare”.

I fatti. Posteggiato il mezzo a due ruote, i due amici sono andati a fare un giro. Nel mentre, qualcuno, indisturbato, ha tagliato le gomme dello scooter, lasciandoli a piedi. Al momento di fare rientro, l’amara scoperta.

Per fortuna lo zio, non ha esitato un secondo a partire, nonostante la distanza e, raggiunto dalla telefonata, si è immediatamente messo in viaggio, da Genova, per raggiungere i ragazzi a oltre mille metri e riportarli ad Albisola, sani e salvi.