Vado Ligure, il questore sospende la licenza di una sala giochi

Provincia. La continua attenzione al fenomeno del gioco d’azzardo ed alle ludopatie, che vede impegnata in prima linea la polizia di Stato, ha portato all’emissione da parte del Questore di Savona di un provvedimento che dispone la sospensione dell’attività di una sala giochi “videolottery”, nel territorio del comune di Vado Ligure.

Durante i recenti controlli effettuati all’esercizio commerciale, i poliziotti della divisione di polizia amministrativa della Questura hanno accertato che all’interno della sala giochi erano state realizzate, in assenza delle previste autorizzazioni, modifiche alla struttura del locale, determinando così il venir meno dei requisiti di idoneità e sorvegliabilità dello stesso.

Nei confronti del titolare della licenza, per tali fatti, congiuntamente ad una sanzione amministrativa di 1.032 euro, è scattato il provvedimento di sospensione dell’attività ex art. 10 T.U.L.P.S per un periodo di sette giorni.