Vado Ligure, gli ospiti de centro riabilitativo “Il Gabbiano” alla scoperta della frangiture delle olive in frantoio

Vado Ligure. Nuova esperienza per gli ospiti del centro riabilitativo-comunità terapeutica “Il Gabbiano” di Vado Ligure, che ieri mattina hanno potuto partecipare attivamente alla frangitura del proprio raccolto di olive presso il frantoio Cati a Quiliano.

Nelle scorse settimane i ragazzi, coadiuvati dagli operatori, hanno effettuato la raccolta delle olive dagli alberi della struttura, si sono messi in contatto con il frantoio e hanno avuto così la possibilità di mettere in atto una piccola produzione propria a chilometro zero ieri sono stati accompagnati presso lo stabilimento, hanno assistito alla spremitura delle olive ed hanno avuto la possibilità di assaggiare l’olio prodotto. Gli ospiti hanno riportato a casa un quantitativo d’olio da poter consumare insieme ai propri compagni e alle proprie famiglie.

L’equipe medico direttiva della struttura Crct il Gabbiano ringrazia la cooperativa che gestisce il frantoio Cati per l’accoglienza e la sensibilità dimostrate verso i ragazzi, e per aver fatto vivere a loro una nuova esperienza. Gli ospiti della struttura si impegneranno per un raccolto ancora più ricco per il prossimo anno.