Vado Ligure, donata all’asilo Queirolo una piccola baita dove raccontare le favole

Vado Ligure. Da oggi i bambini che frequentano l’Asilo infantile Queirolo potranno disporre di un nuovo gioco: una piccola baita che le maestre utilizzeranno per raccontare favole in ambiente raccolto.

Il progetto è stato possibile grazie alla donazione di un gruppo di vadesi che nel 2003 avevano scritto “Ti ricordi?”, un volume che ripercorre l’infanzia vadese dal 1945 al 1955.

Negli anni la distribuzione aveva consentito di offrire contributi per varie emergenze nazionali ed estere (terremoti, alluvioni …)

Era intenzione spendere l’ultima tranche di denaro a favore dei bambini di Vado: la richiesta dell’Istituto comprensivo, che la voleva utilizzare come ricovero degli attrezzi per l’orto scolastico, poi quella della ludoteca che voleva montarla all’interno dei locali. “Entrambe – spiegano gli autori del libro – sono state bloccate per diverse ragioni dall’amministrazione comunale che, nonostante i solleciti, non ha trovato soluzione al problema. Ragione per cui dal 2016 a ieri la casetta è rimasta smontata e relegata in un magazzino comunale”.

Nel corso degli ultimi mesi si è deciso di donarla al Queirolo, storico asilo vadese, che volentieri ha accettato. “Completato l’iter autorizzativo e il montaggio, non resta che fare gli auguri alla casetta, affinché possa essere strumento di crescita per i nostri piccoli e di proficuo lavoro per le loro insegnanti”, concludono.