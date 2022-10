Vado, Didu guarda avanti dopo la sconfitta odierna: “Dispiace per com’è andata, ora dovremo resettare e ripartire”

Savona. Oggi pomeriggio allo stadio “Ferruccio Chittolina” è andata in scena Vado-Ligorna, gara valevole per la decima giornata del Girone A del campionato di Serie D.

Alla fine è stato 4-2 per la formazione genovese, un risultato viziato dalle espulsioni rimediate dai rossoblù padroni di casa che hanno letteralmente fatto infuriare la squadra ed il pubblico locale.

Nel post partita mister Marco Didu non ha potuto che manifestare tutta la propria amarezza per una direzione di gara non considerata all’altezza. In apertura l’intervista integrale.