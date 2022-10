Vadese, due nuovi innesti per ritrovare slancio: ecco Ndiaye e Daniele Saltarelli

Vado Ligure. La ASD Vadese Calcio presenta due nuovi innesti, uno inerente la rosa di mister Saltarelli ed uno riguardante lo staff tecnico. Si aggiunge al gruppo squadra il giovane esterno classe 2002 Papa Ndongo Ndiaye, giocatore proveniente dal Busalla.

Nel reparto tecnico invece si affiancherà a mister Tony Saltarelli un nuovo secondo allenatore che sarà Daniele Saltarelli, già secondo di mister Monte nella scorsa stagione a Bragno.

La società e i giocatori hanno inoltre discusso in merito al difficile momento in campionato (gli azzurrogranata attualmente si trovano all’ultimo posto nel Girone B di Prima Categoria). Mister Tony Saltarelli ha confermato la sua presenza dandosi come traguardo la prossima pausa natalizia come momento di riflessione e per eventuali aggiustamenti di mercato.

“Si coglie l’occasione – conclude il club – per ringraziare mister Marcello Guastamacchia che, a causa dei crescenti impegni del nostro settore giovanile, lascerà la collaborazione in prima squadra per concentrarsi sui nostri tigrotti.”