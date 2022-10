Unica Asl ponente ligure, Ciangherotti a Scajola: “Ottima idea. Imperia succursale di Savona”

Albenga. “Unificare Asl1 e Asl2? Se questo significa rendere Savona l’azienda sanitaria principale del ponente ligure (con Imperia a supporto) non posso che essere d’accordo con l’idea avanzata dal sindaco di Imperia Claudio Scajola”. Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti.

L’esponente forzista commenta così l’idea avanzata dal primo cittadino imperiese nell’ambito della conferenza dei sindaci del ponente ligure: “Intanto – spiega Ciangherotti -, occorre fare una valutazione sui numeri del distratto socio sanitario. Capisco le difficoltà dell’Asl1, con Imperia destinata a soccombere in favore di Arma di Taggia, ma pensare di voler accorpare le due aziende (magari considerando pure l’imperiese centrale) la trova un’ipotesi a dir poco assurda”.

“L’operazione – sottolinea il capogruppo ingauno – può aver senso solo con Savona capofila. Mi auguro che il presidente Giovanni Toti e il neo assessore alla sanità Angelo Gratarola si rendano conto dell’importanza del territorio savonese, anche perché non vorremmo ritrovarci delle sgradite sorprese all’interno del nuovo piano regionale”.

Secondo Ciangherotti, “il savonese è già stato messo nell’ombra a livello regionale prima, con la totale esclusione di rappresentanti di rilievo all’interno della compagine di governo – conclude -, e più recentemente a seguito dei risultati delle ultime elezioni nazionali, con deputati e senatori savonesi spazzati via dal Parlamento a causa delle logiche di partito caratterizzate dalla ripartizione delle poltrone. Asl2 deve restare il punto di riferimento per l’intero ponente ligure (nei fatti lo è già) e questo aspetto non può essere messo in discussione, anche e soprattutto da un esponente politico di grande esperienza (e che quindi, a maggior ragione, dovrebbe avere una particolare sensibilità sul tema) come Claudio Scajola”.