Un’area giochi inclusiva a Stella, verrà realizzata con i fondi ottenuti dalla Regione

Stella. Una nuova area giochi inclusiva, questo il progetto che verrà realizzato nella frazione San Bernardo di Stella grazie ai fondi provenienti dalla Regione Liguria, del valore di 20mila euro.

In particolare verrà creata un’area giochi che sia inclusiva per tutti i bambini e le bambine normodotati e disabili. Con questo nuovo impianto il Comune di Stella mira a concludere l’opera di bonifica della zona del centro della frazione iniziata con la sostituzione dei lampioni a inizio anno.

“Sono felice di essere uno dei cinque comuni finanziati in Provincia di Savona – è il commento del sindaco Andrea Castellini -. Questo è solo un piccolo tassello di un castello di lego che stiamo costruendo piano piano con la nostra amministrazione. Abbattere completamente le barriere architettoniche anche per i più piccoli era nei nostri obbiettivi, ora speriamo che escano altri bandi similari per potervi far richiesta e implementare ancora di più questo piccolo servizio”.