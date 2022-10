Una seconda raccolta fondi per la famiglia di Claudio Recagno: “Persona fantastica e sempre disponibile, giusto aiutarli”

Albenga. Una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Claudio Recagno, deceduto a seguito di un incidente sul lavoro, avvenuto ad Andora nella mattinata dello scorso 13 ottobre. E’ quella organizzata da Mattia Fiorin.

“Abbiamo tutti appreso sgomenti dell’incidente che ha portato via per sempre ai suoi cari il carissimo Claudio – spiega Fiorin – Mentre la magistratura farò il suo corso, la famiglia formata da moglie Sabrina e due figli Marta e Alessandro hanno immediato bisogno di sostentamento”.

Da qui la decisione di fare qualcosa di organizzare una nuova raccolta fondi “online” oltre a quella “fisica” già in corso (e che, come spesso accade, sostituisce la donazione di fiori per le esequie): “Una raccolta fisica è già in corso – sottolinea Fiorin – Questa è rivolta a non ha la possibilità di andare fisicamente al luogo di raccolta”.

Il denaro, tutto il denaro, verrà devoluto alla famiglia di Recagno: “Mi rendo garante del fatto che ogni centesimo raccolto andrà nelle mani della famiglia, senza sprecare nulla. Claudio era una persona fantastica e sempre disponibile, è giusto provare ad aiutare la sua famiglia come possibile”.

Il funerale di Claudio Recagno si svolgerà giovedì 20 ottobre l’ultimo saluto alle 10.30, al chiostro Ester Siccardi, in viale Martiri della Libertà ad Albenga.