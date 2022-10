Albenga. Una Fionda dal Rwanda per i Fieui di Caruggi di Albenga. A donarla una delegazione di giovani produttori di caffè provenienti dal Rwanda che in questi giorni di Ottobre è in visita nel ponente ligure per rafforzare i legami con aziende del territorio e impostare futuri progetti di collaborazione ha fatto visita alla cantina dei Fieui.

Guidati dalla coordinatrice Barbara Testa e dai rappresentanti dell’AGA (Associazione Giovani Alassio) hanno firmato, a ricordo della visita, la piastrella in ceramica che verrà collocata sul muretto di “E ghe mettu a firma”.

E hanno portato in dono ai Fieui una fionda artigianale, realizzata da loro stessi, che si unirà alle centinaia di esemplari provenienti da tutto il mondo. Non poteva certo mancare, nella ricca collezione, una “ito pito” (fionda in lingua rwandese).