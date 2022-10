Un corso per formare nuovi agenti immobiliari: si rafforza l’intesa tra Collegio Fiaip di Savona e l’Ente Futura di Confartigianato

Savona. Si rafforza l’intesa tra il Collegio Fiaip di Savona e l’Ente Futura di Confartigianato che propongono un corso per formare nuovi agenti immobiliari.

“L’obiettivo – spiega Fabio Becchi, presidente provinciale del Collegio Fiaip Savona – è fornire conoscenze e competenze in un corso articolato in 120 ore per studiare le discipline tecniche e giuridiche, quali la legislazione sulla professione dell’agente immobiliare, il diritto civile e tributario e gli elementi di estimo, catasto ed urbanistica. Per partecipare al corso è necessario possedere il diploma di scuola secondaria oppure un titolo equipollente conseguito all’estero con traduzione giurata dello stesso. Al termine del corso l’utente sarà abilitato a sostenere l’esame presso la Camera di Commercio che, in caso di esito positivo, rilascerà l’attestato di qualifica di Agente Immobiliare e Mandatario a titolo oneroso”.

“Altri obiettivi di questo corso – aggiunge Fabio Becchi – sono preparare gli aspiranti agenti immobiliari alla professione e creare un filo diretto con Fiaip sempre al servizio della categoria”.

Laura Tiloca, agente immobiliare e docente di deontologia aggiunge: “Il corso che proponiamo sarà integrato con ulteriori lezioni di supporto allo studio nell’ottica di fornire agli aspiranti agenti tutti gli strumenti per superare l’esame”.

I corsisti avranno l’opportunità di interagire con giovani agenti immobiliari, il progetto denominato “Fiaip Junior” avrà la sua referente in Klara Piacenza, ex corsista la quale dichiara: “L’immobiliare è un mondo affascinante e complesso, per questo è necessaria l’interazione tra giovani agenti e agenti senior che mettano a disposizione la loro esperienza”.