Tumore al seno, Lilt Savona offre visite gratuite: “Con la pandemia drammatico calo degli esami di prevenzione”

Savona. A Ottobre, in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, anche quest’anno la LILT di Savona offrirà visite senologiche gratuite nei suoi ambulatori di Corso Mazzini 7/1.

Le visite possono essere prenotate telefonicamente allo 019812962 oppure recandosi di persona alla sede LILT in Corso Mazzini 7/1 fino all’esaurimento dei posti disponibili. Sarà presente un banchetto, sabato 8 presso le Officine di Savona e sabato 22 in piazza Sisto IV a Savona, per fornire informazioni e materiale divulgativo.

“Mai come in questi anni è fondamentale la prevenzione – dichiara il Dottor Martines, presidente della LILT di Savona -. Infatti, da quando è scoppiata la pandemia Covid nel 2020, si è registrato un drammatico calo nelle visite e negli esami diagnostici di prevenzione, addirittura fino a un 70% in meno in alcune regioni italiane. Questo dato è allarmante: sappiamo che le chances di sopravvivenza ai tumori si riducono drasticamente quando la diagnosi è effettuata in ritardo. Purtroppo, tutti i dati ci confermano che, a causa delle mancate visite di prevenzione negli ultimi due anni, nei prossimi anni ci sarà un grande aumento delle morti per tumore. È fondamentale attivarsi e agire subito per invertire questo trend. Noi, come LILT Savona – continua Dottor Martines – facciamo del nostro meglio per diffondere la cultura della prevenzione e per questo, anche questo ottobre, offriremo per tutto il mese visite senologiche gratuite.”

La Lega per la Lotta ai Tumori è presente a Savona dal 1969 ed è in prima linea nella diffusione della cultura della prevenzione. Anche quest’anno, tale iniziativa di prevenzione è resa possibile grazie alle donazioni che sostengono la LILT e rendono possibile la sua attività ogni giorno.

“Tutto quello che facciamo è finanziato dalla generosità dei privati cittadini che rendono possibile la nostra missione. Siamo un’associazione senza scopo di lucro e, anche se non possiamo nascondere le difficoltà finanziarie di questo periodo, abbiamo fatto di tutto per riuscire ad offrire visite senologiche gratuite di qualità alle cittadine di Savona e provincia. La prevenzione è vita”, hanno concluso dall’associazione.